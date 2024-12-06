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У Wildberries появятся новые пункты выдачи

Посылки Wildberries можно будет забрать в газетных киосках

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Wildberries

Объединенная компания Wildberries и Russ запустит пилотный проект по выдаче заказов в газетных киосках, сообщает пресс-служба компании.

Тест запустят на 26 точках в Санкт-Петербурге, Москве, Воронеже и Твери.

В газетных киосках не будет доступна примерка. Срок хранения заказа составит 3 дня, максимальная стоимость одного товара не должна превышать 10 тыс. рублей, а максимальные габариты 35х45х38 см.

В киосках можно будет получить предоплаченные товары из всех категорий на Wildberries.

В рамках пилотного проекта на сайте и в мобильном приложении при соблюдении обозначенным критериям будет отдельная кнопка «Забрать заказ в киоске».

Если полученный товар не подойдет, то клиент сможет оформить возврат в любом пункте выдачи заказов. Также для оформления возврата можно будет вызвать курьера.

Как отметил руководитель департамента ПВЗ объединенной компании Wildberries и Russ Максим Ким, запуск выдачи заказов в киосках является еще одним шагом для повышения удобства клиентов.

«Мы стремимся предложить клиентам больше вариативности в способах получения заказов», — сказал он.

Доставлять заказы в киоски будут бесплатно.

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