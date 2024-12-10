Ученые точно узнали, на сколько лет кофе продлевает жизнь

Ученые из Португальского Центра нейробиологии и клеточной биологии установили, что люди, выпивающие в среднем по четыре чашки кофе в день, живут на 1,84 года дольше тех, кто не употребляет этот напиток. Результаты исследования опубликованы в журнале Ageing Research Reviews (ARR).

В ходе масштабного исследования ученые проанализировали 85 научных работ, охватывающих сотни тысяч участников по всему миру. Согласно полученным данным, люди, которые ежедневно выпивают в среднем четыре чашки кофе, живут на 1,84 года (год и 11 месяцев) дольше.

Основной причиной такого эффекта ученые называют способность кофе поддерживать работу мышечной, сердечно-сосудистой, психической и иммунной систем. Напиток также снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, некоторые виды рака, диабет, деменция, депрессия и респираторные болезни.

По мнению исследователей, польза кофе может быть связана с его содержанием антиоксидантов — веществ, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Ученые также добавили, что коррекция образа жизни и диеты может стать основным способом достижения долголетия.

«В условиях старения мирового населения исследование факторов, которые помогают не только продлить жизнь, но и улучшить ее качество, становится особенно актуальным», — подчеркнули авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, как кофе влияет на бактериальный состав кишечника.