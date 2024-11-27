На Мосбирже запустят торги мини- и микрофьючерсами на нефть и газ

Московская биржа в декабре откроет торги минифьючерсами на нефть Brent и микрофьючерсами на природный газ Henry Hub. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные площадки.

Отмечается, что номинальную стоимость контрактов на нефть уменьшили в 10 раз, а на газ — в 100 раз. Это было сделано с целью повышения торговых возможностей. Также контрактам присвоили торговые коды — BRM и NGM.

Согласно информации, предоставленной площадкой, лот контракта на газ будет равен миллиону БТЕ, а периодичность его исполнения составит один раз в месяц. Аналогичную периодичность присвоили лоту контракта на нефть, который будет равен одному баррелю.

26 ноября индекс Московской биржи впервые за полтора года опустился ниже отметки 2500 пунктов, хотя еще весной поднимался выше 3500 пунктов. Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин заявил, что снижение российского рынка акций связано с перетоком средств в более доходные консервативные инструменты, дивидендными гэпами и опасениями инвесторов в отношении уровня закредитованности эмитентов.

27 ноября индекс Мосбиржи торговался ниже 2430 пунктов впервые с начала 2023 года. В лидерах падения были ценные бумаги компаний ПИК (-7,73%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-6,75% и -6,41% соответственно), а также бумаги VK (-6,49%) и «Самолета» (-6,19%).

Портфельный управляющий УК «Первая» Максим Федосов заявлял, что ключевое влияние на рынок оказывают сообщения о новом пакете санкций со стороны Евросоюза, а также комментарии политиков.

Ранее в Госдуме связали падение курса рубля с высокой ключевой ставкой.