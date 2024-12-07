Экономист назвал положение России в мире уникальным

Россия находится в уникальном положении как будущий основной стабилизатор мирового энергетического рынка, заявил инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов «Комсомольской правде», комментируя выступление главы «Роснефти» Игоря Сечина на Евразийском веронском форуме в ОАЭ.

«Как отметил в своем докладе на Веронском форуме глава «Роснефти» Игорь Сечин, совокупная стоимость природных богатств России составляет 100 триллионов долларов, это в два раза больше аналогичного показателя США», — сказал Суверов.

Он отметил, что Россия хорошо осознает риски возможного сокращения предложения на рынке нефти.

«Поэтому «Роснефть» активно развивает проект «Восток Ойл» и вносит ощутимый вклад в мировую энергобезопасность», — сказал эксперт.

Также Суверов напомнил, что Россия по итогам 2023 года стала ведущим экспортером нефти в Индию.

«Доля России в общей структуре нефтяного импорта Индии составила почти 35%. Потенциальные долгосрочные контракты с Россией обеспечат Дели гарантированные поставки нефти по привлекательным ценам», — сказал он.

Суверов подчеркнул, что Россия не только активно экспортирует нефть и газ, но и продает атомные технологии, развивая чистую энергетику.

«Сейчас в мире реализуется всего 25 проектов по схеме «экспорт АЭС», из них 22 проекта – российские», — напомнил инвестиционный стратег.

По словам доцента Финансового университета при правительстве РФ, кандидата политических наук Валерия Андрианова, глава «Роснефти» Игорь Сечин «прекрасно описал иллюзии мирового сообщества о будущем».

«Человечество не раз добросовестно заблуждалось, но в финансовом плане эти заблуждения никогда не стоили так дорого», — сказал он.

Андрианов добавил, что Игорь Сечин также точно рассказал о ловушке «нового плана Маршалла».

«Имея такого великого «волшебника», как США, миру необходимо позаботиться о безопасности своей финансовой системы, включая механизмы оплаты поставок энергоресурсов. Поэтому Сечин логично предлагает рассчитываться другими инструментами, например золотом», — сказал он.

Напомним, XVII Веронский Евразийский экономический форум прошел с 5 по 6 декабря в Рас-Эль-Хайме, ОАЭ.