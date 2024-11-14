В Италии распродают акции старейшего банка в мире

Правительство Италии вечером в среду, 13 ноября, продало еще 15% ценных бумаг старейшего банка мира Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), сообщает MarketWatch.

Итальянское министерство экономики и финансов избавилось от 189 млн акций в рамках ускоренной процедуры формирования книги заявок. Продажа принесла минфину €1,09 млрд.

Часть акций разрешили купить Banco BPM. Четвертый по размеру банк страны заполучил 5% акций MPS. Еще 3% выкупила управляющая компания Anima.

Правительство Италии спасло MPS от закрытия в 2017 году, выкупив его. Теперь власти хотят вернуть банк обратно в частную собственность.

Banca Monte dei Paschi di Siena является самым старым действующим банком в мире. Он был основан более пяти веков назад, в 1472 году в Сиене для выдачи дешевый займов наименее обеспеченным слоям населения города-государства.

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