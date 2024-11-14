Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Италии распродают акции старейшего банка в мире

Минфин Италии продал еще 15% бумаг старейшего в мире банка

close
Jacopo Landi/ZUMAPRESS/Global Look Press

Правительство Италии вечером в среду, 13 ноября, продало еще 15% ценных бумаг старейшего банка мира Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), сообщает MarketWatch.

Итальянское министерство экономики и финансов избавилось от 189 млн акций в рамках ускоренной процедуры формирования книги заявок. Продажа принесла минфину €1,09 млрд.

Часть акций разрешили купить Banco BPM. Четвертый по размеру банк страны заполучил 5% акций MPS. Еще 3% выкупила управляющая компания Anima.

Правительство Италии спасло MPS от закрытия в 2017 году, выкупив его. Теперь власти хотят вернуть банк обратно в частную собственность.

Banca Monte dei Paschi di Siena является самым старым действующим банком в мире. Он был основан более пяти веков назад, в 1472 году в Сиене для выдачи дешевый займов наименее обеспеченным слоям населения города-государства.

Ранее банки Казахстана ужесточили условия платежей для российских компаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами