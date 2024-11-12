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ВТБ продал свой бывший главный офис в Санкт-Петербурге

ВТБ продал бывший главный офис в Санкт-Петербурге Альфа-банку

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Depositphotos

Банк ВТБ продал свой бывший офис в бизнес-центре «Толстой сквер» в Петроградском районе Санкт-Петербурга Альфа-банку. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что недвижимость продавалась на аукционе. В итоге Альфа-банк предложил за 6,64 тыс. кв. м площадей в здании на улице Льва Толстого 1,1 млрд рублей при начальной цене лота в 861,2 млн рублей.

В пресс-службе ВТБ сообщили, что сумма сделки по итогам аукциона «соответствует рынку». Там сообщили, что выставили офис на продажу, так как данный объект больше не использовался под собственный офис. До этого подразделения банка переехали в «Невскую Ратушу».

7 ноября в ВТБ сообщили, что объем сбережений россиян в банках по итогам 10 месяцев вырос на 19% и превысил 49 трлн рублей. Чаще всего россияне клали деньги на срочные депозиты. С начала года их портфель вырос на 2 трлн рублей, достигнув 6,2 трлн рублей к концу октября.

Ранее экономист объяснил, стоит ли закрывать старый вклад ради более высокой ставки.

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