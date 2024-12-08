Производитель мотоциклов KTM находится на грани банкротства

Крупнейший в Европе производитель мотоциклов KTM оказался на грани банкротства. Об этом сообщает ithome.com. Долг компании достиг €2,9 млрд.

Отмечается, что руководство компании приняло решение о добровольной реструктуризации. Цель – избежать банкротства и защитить свои активы. В рамках реструктуризации KTM планирует передать свое гоночное подразделение в состав дочерней компании KTM Racing GmbH.

Из-за финансовых проблем KTM приняла решение приостановить разработку гоночных мотоциклов для чемпионата мира MotoGP на сезон 2025 года.

До этого стало известно, что китайская компания Human Horizons, выпускающая электромобили HiPhi, подала заявление о банкротстве.

Заявление в суд о предварительной реорганизации компания подала днем ранее. В нем говорится, что компания не может покрыть свои долги за счет активов и признает свою неплатежеспособность.

В течение шести месяцев Human Horizons будет сотрудничать с администраторами для защиты активов компании и привлечения стратегических инвесторов.

Перед этим HiPhi на полгода остановил работу своего единственного завода в городе Яньчэн к северу от Шанхая. Вход на завод для работников был запрещен.

Ранее сообщалось, что производитель знаменитых автокресел Recaro объявил себя банкротом.