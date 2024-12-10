Риэлтор рассказал об опасности блокировки средств от продажи квартир

Временная блокировка денежных средств от продажи квартиры усложнит альтернативные сделки, преобладающие на вторичном рынке жилья. Так РИА Новости идею Государственной думы прокомментировал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Альтернативной называется сделка, когда хотя бы один из ее участников планирует продать недвижимость и сразу же купить другую. В рамках таких сделок, отметил риелтор, расчеты должны производиться синхронно, а блокировка средств обозначает временной разрыв.

«Это ударит по потребительской активности на вторичном рынке, поскольку в условиях дорогой ипотеки преобладают именно альтернативные схемы», — сказал Сырцов.

По мнению генерального директора риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, схемы для борьбы с мошенниками нужны, однако они не должны замедлять процесс купли-продажи недвижимости.

«Такие механизмы защиты нужно создавать в тесном контакте правоохранительных органов, банков, риелторов и власти», — сказал Хусаинов.

До этого доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьев назвал недельную блокировку средств от продажи недвижимости избыточной мерой.

Ранее в Госдуме объяснили смысл временной блокировки средств от продажи недвижимости.