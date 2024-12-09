Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме объяснили смысл временной блокировки средств от продажи недвижимости

Депутат Разворотнева: блокировка средств от продажи квартир защитит россиян

close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Идея блокировать средства после продажи недвижимости на семь дней направлена на защиту россиян от мошенников. Распространить ее планируется на все виды сделок, отметила в беседе с 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, выступившая автором инициативы.

Если закон примут, то мера не затронет лишь те сделки, когда одновременно с продажей жилья покупается другое. В остальных случаях будет использоваться период охлаждения. Это необходимая мера, так как сегодня ситуация с мошенниками и продажей квартир стала критической, подчеркнула Разворотнева. По ее словам, ежемесячно к ней обращаются один-два жителя, которые остались без жилья из-за преступных схем обмана. Однако в этот момент сделать уже ничего нельзя.

«После проведения сделки деньги сняты своими руками, отданы мошенникам, мошенников найти невозможно. Как правило, прозрение для продавцов наступает в тот момент, когда приходит покупатель и говорит: «Давай теперь освобождай квартиру, передавай мне помещение», — объяснила парламентарий.

До момента передачи недвижимости нужно блокировать средства – только так можно защитить граждан, считает депутат. Она подчеркнула, что в этот момент не будет проходить никаких проверок – это лишь пауза, которая должна помочь людям прозреть и вовремя обратиться в полицию.

На сегодняшний день соответствующая инициатива, по словам депутата, направлена в Центробанк, а а ближайшее время будет разработан законопроект.

Напомним, сообщалось, что только в Москве из-за мошенников граждане теряют жилье по 10 раз в неделю. Причем страдают и добросовестные покупатели, не имеющие к мошенникам никакого отношения. Предлагаемые изменения предполагают, что в течение семи дней граждане не смогут снять или перечислить деньги. Однако по-прежнему их можно будет использовать на погашение кредитов и счета за ЖКУ.

Ранее ульяновская пенсионерка лишилась квартиры, помогая «силовику» и «сотруднику банка».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами