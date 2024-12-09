В Госдуме объяснили смысл временной блокировки средств от продажи недвижимости

Идея блокировать средства после продажи недвижимости на семь дней направлена на защиту россиян от мошенников. Распространить ее планируется на все виды сделок, отметила в беседе с 360.ru зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, выступившая автором инициативы.

Если закон примут, то мера не затронет лишь те сделки, когда одновременно с продажей жилья покупается другое. В остальных случаях будет использоваться период охлаждения. Это необходимая мера, так как сегодня ситуация с мошенниками и продажей квартир стала критической, подчеркнула Разворотнева. По ее словам, ежемесячно к ней обращаются один-два жителя, которые остались без жилья из-за преступных схем обмана. Однако в этот момент сделать уже ничего нельзя.

«После проведения сделки деньги сняты своими руками, отданы мошенникам, мошенников найти невозможно. Как правило, прозрение для продавцов наступает в тот момент, когда приходит покупатель и говорит: «Давай теперь освобождай квартиру, передавай мне помещение», — объяснила парламентарий.

До момента передачи недвижимости нужно блокировать средства – только так можно защитить граждан, считает депутат. Она подчеркнула, что в этот момент не будет проходить никаких проверок – это лишь пауза, которая должна помочь людям прозреть и вовремя обратиться в полицию.

На сегодняшний день соответствующая инициатива, по словам депутата, направлена в Центробанк, а а ближайшее время будет разработан законопроект.

Напомним, сообщалось, что только в Москве из-за мошенников граждане теряют жилье по 10 раз в неделю. Причем страдают и добросовестные покупатели, не имеющие к мошенникам никакого отношения. Предлагаемые изменения предполагают, что в течение семи дней граждане не смогут снять или перечислить деньги. Однако по-прежнему их можно будет использовать на погашение кредитов и счета за ЖКУ.

Ранее ульяновская пенсионерка лишилась квартиры, помогая «силовику» и «сотруднику банка».