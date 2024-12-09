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Юрист оценил предложение Госдумы блокировать средства от продажи жилья

Юрист Соловьёв: блокировка денег от продажи жилья – это избыточная мера

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Недельная блокировка средств от продажи недвижимости – это избыточная мера, считает доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв. С задачей по защите граждан от мошенников лучше справится комплексный план действий и дополнительные проверки сделок, заявил он в беседе с RT.

Напомним, в Госдуме в качестве защиты от мошенников предложили ввести временную блокировку средств, полученных от продажи недвижимости, для проверки действительности сделок. Предлагаемые изменения предполагают, что в течение семи дней после продажи жилья граждане не смогут снять или перечислить деньги.

По мнению юриста, сегодня ограничения прав заемщиков и продавцов недвижимости рассматриваются как панацея борьбы с мошенничеством. В то же время более эффективны будут комплексные меры, считает он.

В ближайшее время кабмин рассмотрит целый пакет законопроектов, который, в числе прочего, предоставит правоохранительным органам возможность на 10 дней блокировать подозрительные счета, напомнил эксперт. По его мнению, это и станет дополнительной мерой по предотвращению обмана.

«Сегодня есть комплексный план действий, включающий самозапреты на кредиты и маркировку звонков, который охватывает все наиболее распространенные уловки кибермошенников», — добавил Соловьёв.

По его мнению, помочь могут и дополнительные проверки сделок, но их следует проводить только в некоторых случаях – к примеру, если человек продает единственное жилье или находится в пожилом возрасте.

В Госдуме объяснили смысл временной блокировки средств от продажи недвижимости.

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