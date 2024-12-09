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Т-Банк может перевести часть заемщиков в «Уралсиб»

Клиенты Т-банка с кредитами могут быть переведены на обслуживание в «Уралсиб»

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KateV28/Shutterstock/FOTODOM

Клиенты Т-банка с кредитами могут быть переведены на обслуживание в «Уралсиб». Об этом сообщает РБК.

Сотрудник поддержки Т-банка рассказал, что часть кредитов может быть передана на обслуживание в «Уралсиб». По его словам, «это обычная практика, когда заключают соглашение, и кредит из одного банка передают в другой». Отмечается, что перевод не затрагивает заемщиков, имеющих ипотеку и рассрочку.

6 декабря сообщалось, что общий объем кредитов россиян по состоянию на начало ноября текущего года превысил 38 трлн рублей. В августе объем кредитов вырос на 412 млрд рублей, в сентябре – на 189 млрд, а в октябре – на 170 млрд, отмечали «Известия». Сокращение выдачи ссуд связывают с повышением ключевой ставки и завершением действия с 1 июля массовой программы льготной ипотеки на новостройки под 8%.

Ранее стало известно, кому в России начнут списывать долги по кредитам.

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