Россияне набрали кредитов почти на 40 трлн рублей

Общий объем кредитов россиян по состоянию на начало ноября текущего года превысил 38 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В августе объем кредитов вырос на 412 млрд рублей, в сентябре – на 189 млрд, а в октябре – на 170 млрд, отмечает издание. Сокращение выдачи ссуд связывают с повышением ключевой ставки и завершением действия с 1 июля массовой программы льготной ипотеки на новостройки под 8%.

С начала 2024 года общая задолженность жителей страны с учетом погашения кредитов выросла на 4 трлн рублей.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что общий объем кредитов среди населения уже составляет порядка четверти валового внутреннего продукта страны. По их мнению, большое количество долгов может стать причиной финансовых трудностей на фоне «экономической нестабильности и роста ключевой ставки».

«Известия» подчеркнули, что рост просроченных платежей наблюдается в сегменте кредитных карт, поскольку население начинает использовать лимиты по кредитам вместо новых потребительских ссуд. Аналитики не исключают, что просрочка вырастет и в других сегментах, учитывая сокращение банками новых выдач.

1 декабря сообщалось, что в октябре 2024 года граждане России погасили 256 млрд рублей, тогда как в том же месяце предыдущего года эта цифра составила 382 млрд. В сфере ипотечного кредитования объем досрочных погашений снизился в 1,7 раза.

Ранее стало известно, кому в России начнут списывать долги по кредитам.