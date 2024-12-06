Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне набрали кредитов почти на 40 трлн рублей

«Известия»: жители России набрали кредитов на рекордные 38 трлн рублей

close
Shutterstock/fizkes

Общий объем кредитов россиян по состоянию на начало ноября текущего года превысил 38 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Банка России.

В августе объем кредитов вырос на 412 млрд рублей, в сентябре – на 189 млрд, а в октябре – на 170 млрд, отмечает издание. Сокращение выдачи ссуд связывают с повышением ключевой ставки и завершением действия с 1 июля массовой программы льготной ипотеки на новостройки под 8%.

С начала 2024 года общая задолженность жителей страны с учетом погашения кредитов выросла на 4 трлн рублей.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что общий объем кредитов среди населения уже составляет порядка четверти валового внутреннего продукта страны. По их мнению, большое количество долгов может стать причиной финансовых трудностей на фоне «экономической нестабильности и роста ключевой ставки».

«Известия» подчеркнули, что рост просроченных платежей наблюдается в сегменте кредитных карт, поскольку население начинает использовать лимиты по кредитам вместо новых потребительских ссуд. Аналитики не исключают, что просрочка вырастет и в других сегментах, учитывая сокращение банками новых выдач.

1 декабря сообщалось, что в октябре 2024 года граждане России погасили 256 млрд рублей, тогда как в том же месяце предыдущего года эта цифра составила 382 млрд. В сфере ипотечного кредитования объем досрочных погашений снизился в 1,7 раза.

Ранее стало известно, кому в России начнут списывать долги по кредитам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами