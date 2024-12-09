Крупнейшие экспортеры РФ снизили продажу валюты на 23%

Крупнейшие экспортеры РФ в ноябре снизили чистую продажу валюты на 23%, до $8 млрд. Об этом сообщается в докладе Банка России.

Отмечается, что этим действовали санкции в отношении финансового сектора. Они отразились на инфраструктуре международных расчетов и сроках поступления экспортной выручки.

Из отчета следует, что среднедневные чистые продажи иностранной валюты снизились на 16% и составили $379 млн.

Недавно экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин сделал прогноз касательно курса доллара. В конце декабря американская валюта задержится на цене выше 100 рублей, при этом доллар ненадолго подешевеет в ближайшие дни.

Позже финансовый эксперт Александр Шепелев заявил, что в январе 2025 года доллар будет стоить 100 рублей, а евро — 105 рублей по курсу ЦБ. Юань на Мосбирже будет торговаться на уровне, не превышающем 14 рублей.

Ранее сообщилось, что в ноябре россияне обменивали доллары в несколько раз чаще евро.