Названа стоимость доллара к новогодним праздникам

К концу декабря доллар задержится на цене выше 100 рублей, при этом американская валюта ненадолго подешевеет в ближайшие дни. Такое мнение выразил главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин в разговоре с изданием Ura.ru.

По его словам, рубль обвалился в конце ноября из-за паники, вызванной введением санкций Запада против российских банков. Как отметил Надоршин, сейчас эта паника стихла.

Но, подчеркнул экономист, еще не все введенные последние рестрикции против российских кредитных организаций отыграли, и «похоже, часть тех, что введены против банков с начала декабря, снижают спрос на валюту».

В понедельник эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев спрогнозировал, что в январе 2025 года доллар будет стоить 100 рублей, а евро — 105 рублей по курсу ЦБ. Юань на Мосбирже будет торговаться на уровне, не превышающем 14 рублей, считает экономист.

Ранее экономист оценил высказывание об эрозии доллара.