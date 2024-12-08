В ноябре россияне обменивали доллары в несколько раз чаще, чем евро

В ноябре россияне в три раза чаще обменивали доллары, чем евро. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию банка «Русский стандарт».

Согласно данным кредитной организации, в прошлом месяце наличные доллары продавали и приобретали с одинаковой активностью. При этом евро на 41% чаще продавали, чем покупали. Общий средний чек одной валютообменной операции с долларами в ноябре составил $541, а с европейской — €524.

6 декабря эксперт по финансовым рынкам и аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский заявил, что после резкого падения на минувшей неделе рубль почти отыграл свои позиции – доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 100 рублей. По его мнению, такое укрепление национальной валюты – это временное явление. Эксперт назвал этот процесс искусственным и имеющим непостоянный эффект.

В этот же день глава Сбербанка Герман Греф заявил, что сейчас самое подходящее время для продажи долларов и инвестирования этих средств в депозиты.

Ранее россиянам рассказали, когда ждать доллар выше 200 рублей.