Новак прокомментировал возможное изъятие активов США в РФ

Возможность применения указа об изъятии имущества США в России будет рассматриваться отдельно по каждому конкретному случаю. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Указ носит общий характер. Поэтому в каждом конкретном случае будет рассматриваться ситуация», — отметил он.

Новак уточнил, что, если такие меры будут со стороны недружественных стран, то Россия отреагирует соответственно.

До этого президент России Владимир Путин подписал указ, который дает право российским судам использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. В перечень попадает движимое и недвижимое имущество американских компаний и физлиц, ценные бумаги, доли в уставных капиталах.

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