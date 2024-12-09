На заводах Volkswagen в Германии началась новая предупредительная забастовка

Сотрудники заводов автоконцерна Volkswagen в Германии начали вторую предупредительную забастовку из-за планов сократить производство. Об этом сообщает РИА Новости.

Забастовки проходят на девяти заводах Volkswagen — работа на предприятиях будет остановлена на четыре часа в каждую рабочую смену. В частности, в Брауншвейге в забастовке участвуют примерно 2,7 тысячи сотрудников завода.

6 декабря сообщалось, что в преддверии нового раунда переговоров с руководством Volkswagen о мерах по сокращению расходов, включающих закрытие заводов в Германии, рабочие концерна усилят забастовочную активность. В самом Volkswagen заявили, что руководство и представители работников продолжают переговоры для совместной разработки долгосрочных решений, которые позволят обеспечить экономическую стабильность автопроизводителя.

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