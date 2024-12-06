Рабочие Volkswagen усилят забастовки из-за закрытия заводов в Германии

В преддверии нового раунда переговоров с руководством Volkswagen о мерах по сокращению расходов, включающих закрытие заводов в Германии, рабочие концерна усилят забастовочную активность. Об этом сообщает Reuters.

«В заявлении профсоюза, опубликованном в четверг, говорится, что в понедельник рабочие проведут длительную забастовку, что обострит ожесточенный спор с руководством по поводу увольнений и первого закрытия заводов на территории Германии для крупнейшего в Европе автопроизводителя», — отмечается в публикации.

В ходе забастовок рабочие остановят работу на четыре часа на девяти предприятиях — это в два раза дольше, чем было во время первого раунда стачки в начале декабря.

В самом Volkswagen заявили, что руководство и представители работников продолжают переговоры для совместной разработки долгосрочных решений, которые позволят обеспечить экономическую стабильность автопроизводителя.

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