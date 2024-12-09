Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российскому бизнесу продлили разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров

Путин продлил разрешение бизнесу не учитывать голоса недружественных акционеров

close
Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Некоторым российским компаниям продлили до конца 2025 года разрешение не учитывать голоса акционеров или членов советов директоров из недружественных стран. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, глава государства продлил действие указа, который он подписал в январе 2023 года. Документ устанавливает временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юридических лиц.

Указ распространяется на крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица.

5 декабря Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что правительство России не должно откладывать на потом принятие назревших решений в сфере регулирования бизнеса.

В ходе мероприятия глава государства попросил кабмин продолжить настройку нормативного регулирования реального сектора, а также снять административные барьеры для производственного бизнеса. Президент отметил, что эта работа на данный момент востребована.

Ранее Путин сравнил отношение к Востоку и Западу в сфере бизнеса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами