Российскому бизнесу продлили разрешение не учитывать голоса недружественных акционеров

Некоторым российским компаниям продлили до конца 2025 года разрешение не учитывать голоса акционеров или членов советов директоров из недружественных стран. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, глава государства продлил действие указа, который он подписал в январе 2023 года. Документ устанавливает временный порядок принятия решений общим собранием акционеров, советом директоров, а также коллегиальным исполнительным органом ограниченного круга российских юридических лиц.

Указ распространяется на крупные компании в сфере энергетики, машиностроения и торговли, находящиеся под контролем подсанкционного юрлица.

5 декабря Путин заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, что правительство России не должно откладывать на потом принятие назревших решений в сфере регулирования бизнеса.

В ходе мероприятия глава государства попросил кабмин продолжить настройку нормативного регулирования реального сектора, а также снять административные барьеры для производственного бизнеса. Президент отметил, что эта работа на данный момент востребована.

Ранее Путин сравнил отношение к Востоку и Западу в сфере бизнеса.