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Названа новая минимальная стоимость сигарет с 1 января

Минимальную цену на сигареты в России повысят до 135 рублей с 1 января

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«Газета.Ru»

Минимальная стоимость пачки сигарет с 1 января 2025 года повысится до 135 рублей, сообщила замдиректора департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина, пишет агентство ТАСС.

Она напомнила, что в 2024 году минимальная цена за пачку составляет 129 рублей.

Кроме того, с 2025 года будут проиндексированы минимальные цены и на никотинсодержащую продукцию. Сколько именно будут стоить, в том числе жидкости для вейпов, никотиновые жвачки и пластыри, она не уточнила.

На прошлой неделе пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян выразила мнение, согласно которому запрет на курение сигарет и вейпов на улице не решит проблему никотиновой зависимости населения. На ее взгляд, нужны более радикальные меры. В числе таких мер она назвала полный запрет на ввоз, производство и продажу никотинсодержащей продукции.

В понедельник президент независимой наркологической гильдии, врач-нарколог Руслан Исаев сообщил, что среди российских подростков набирают популярность так называемые аромаингаляторы, которые они приобретают на маркетплейсах.

Ранее в РПЦ объяснили, почему курение — грех.

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