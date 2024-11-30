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В РПЦ объяснили, почему курение — грех

Иеромонах Макарий назвал курение грехом

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Frank Franklin II/AP

Российская православная церковь (РПЦ) считает курение грехом, заявил РИА Новости глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий.

Представитель РПЦ напомнил историю о греческом святом Силуане Афонском, которого спросили, что плохого в курении. Тот призвал помолиться перед тем, как закурить.

«Собеседник признался, что ему неловко молиться перед сигаретой. Ну, а раз неловко молиться — значит, и курить неловко», — сказал иеромонах.

Он подчеркнул, что современное состояние медицины говорит о том, что курение вредит душе и телу, и призвал использовать начинающийся пост (речь идет о Рождественском посте, который длится с 28 ноября по 6 января) для того, чтобы отказаться от этой привычки.

В декабре 2021 года глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в программе «Церковь и мир» предложил проявить снисхождение к 19-летнему блогеру из Читы Виталию Мирошникову, который прикурил от свечи в храме, но попросил за это прощения.

Ранее врач дала совет, как бросить курить и не сорваться в будущем.

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