Центробанк назвал число предотвращенных хищений денег со счетов россиян

Российские кредитные организации с июля по сентябрь 2024 года отразили 16,1 млн атак кибермошенников на счета клиентов, сообщили в пресс-службе Центрального банка.

Как отметили в регуляторе, банки предотвратили кражу в общей сложности 4,9 трлн рублей со счетов россиян.

В понедельник стало известно, что кибермошенники с января по ноябрь 2024 года украли у россиян в общей сложности около 158 млрд рублей.

В ноябре старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына сообщила, что мошенники на ноябрьских распродажах украли у россиян 30,1 млн рублей с помощью фейковых лотерей и розыгрышей. Злоумышленники привлекали жертв айфонами, денежными призами в долларах и рублях.

Как рассказал в октябре ведущий эксперт по информационной безопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Ложкин, кибермошенники до сих пор продолжают грабить банки, однако теперь фокус их внимания сместился с банков на криптобиржи из-за возросшей защиты первых.

Ранее был названы самые сложные программы кибермошенников.