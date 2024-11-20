Мошенники украли у россиян более 30 млн рублей с помощью розыгрыша призов

Мошенники на ноябрьских распродажах украли у россиян 30,1 млн рублей с помощью фейковых лотерей и розыгрышей. Об этом «Газете.Ru» рассказала старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына.

«Аналитики F.A.С.С.T. Digital Risk Protection изучили активность мошенников в период ноябрьских распродаж. Так, используя схему с фейковыми лотереями и розыгрышами, участники одной из партнерских программ, нацеленной на российских пользователей, похитили с 6 по 17 ноября 30 128 518 рублей. Злоумышленники привлекали жертв айфонами, денежными призами в долларах и рублях. В рекламных сообщениях фейковых лотерей мошенники обещали «розыгрыши» и «время призов» от крупных розничных сетей, маркетплейсов, блогеров и треш-стримеров», — пояснила эксперт.

Синицына рассказала суть схемы. Пройдя по ссылке, жертва попадает на страницу, где ей предлагают открывать коробочки с призами. Обычно первые две попытки безуспешны, а на третий раз попадается крупный выигрыш. Чтобы получить деньги, жертве предлагается ввести данные карты, на которую можно зачислить выигрыш, и оплатить по реквизитам «комиссию». В итоге жертва не получит выигрыша и лишится всех переведенных денег. Данные банковской карты будут скомпрометированы, заключила эксперт.

По данным ЦБ, в 2023 году кибермошенники похитили у россиян 15,8 млрд рублей, совершив 1,17 млн успешных операций без согласия клиентов, что на 33% больше, чем в 2022 году. В первом квартале 2024 года мошенники украли 4,3 млрд рублей, что на 6,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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