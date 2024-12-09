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В «Автостате» рассказали, на сколько подорожают автомобили в 2025 году

«Автостат»: следующий год грозит падением продаж новых автомобилей на 10%

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Юрий Воронцов/«Газета.Ru»

Стоимость новых легковых автомобилей повысится на 10% к лету 2025 года, спрогнозировал генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

В то же время объем продаж новых машин в следующем году, по его словам, может упасть тоже на 10% относительно этого года, до 1,43 млн штук. При самом позитивном сценарии в агентстве ожидают продажи на уровне 2024 года, при самом негативном — спад на 20%, до 1,27 млн машин.

На этот год «Автостат» ожидает, что продажи новых легковых автомобилей вырастут на 50% относительно года ранее — до 1,59 млн единиц.

В октябре гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил, что повышение ставки утильсбора отразится на ценах автомобилей после Нового года или ближе к весне. Он предположил, что импортеры будут компенсировать рост ставки при помощи различных программ поддержки.

В понедельник стало известно, что на маркетплейсе «Яндекс Маркет» стартовали продажи автомобилей нескольких китайских брендов.

Ранее была названа средняя стоимость ремонта автомобиля в России.

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