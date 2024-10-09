Стало известно, когда в России подорожают автомобили

Повышение ставки утильсбора отразится на ценах автомобилей после Нового года или ближе к весне, считает гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский. Об этом он заявил в беседе с порталом «Автостат».

«Рост цен будет очень выборочный и несистемный. Скорее всего, ощутить его мы сможем только после Нового года и даже в марте или апреле, когда мы распродадим запасы текущих складов», — предположил эксперт.

По его мнению, повышение стоимости машин не сможет в полной мере отразить изменение ставки утильсбора, чтобы это существенно повлияло на рынок. Он также предположил, что импортеры будут компенсировать рост ставки при помощи различных программ поддержки.

Схожей точки зрения придерживается гендиректор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич. Он полагает, что в течение 2-3 месяцев участники рынка проиндексируют цены, чтобы покрыть повышение утильсбора, однако разового резкого скачка цен не будет.

С 1 октября ставки утильсбора выросли на 70-85%. Так, средний размер ставок на импортируемые легковушки в 2025 году составит 602 тыс. рублей c одного автомобиля, в 2026-м — 716 тыс. рублей, в 2027-м — 798 тыс. рублей.

Предполагается, что это станет причиной для снижения объемов импорта легковых автомобилей.

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