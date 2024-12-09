Названа средняя стоимость ремонта автомобиля в России

В России за три осенних месяца 2024 года средний чек на обслуживание и ремонт автомобилей составил 10,5 тыс. рублей, что на 26% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом «Известиям» сообщили в сети автосервисов Fit Service.

«Сегодня автовладельцы более тщательно ухаживают за своими машинами. Об этом говорит увеличение нормо-часов на одного клиента, рост числа запчастей в каждом чеке. Ремонты становятся более сложными и трудоемкими, они требуют больше различных запчастей и услуг», — пояснила директор сети Татьяна Овчинникова.

До этого Fit Service провел опрос и выяснил, что российские водители готовы платить за регулярное стандартное техническое обслуживание своего автомобиля 13 тыс. рублей.

Предельно дешевыми и подозрительными респонденты назвали услуги за ТО менее 6,4 тыс. рублей, а предельно дорогими – чеки более 23,6 тыс. рублей.

По словам Татьяны Овчинниковой, оптимальная цена отвечает на вопрос, сколько сами водители готовы заплатить за регулярное стандартное обслуживание своей машины.

Ранее стало известно, что в московских автосервисах появились серьезные очереди.