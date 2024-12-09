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Крупная израильская компания продала свой торговый центр в России

«Ъ»: израильская Mirland Development продала торговый центр в Ярославле

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Baturina Yuliya/Shutterstock/FOTODOM

Крупная международная компания в сфере жилой и коммерческой недвижимости с главным офисом в Израиле Mirland Development продала свой торговый центр в Ярославле, пишет газета «Коммерсант».

Речь идет о торговой площадке «Ярославский вернисаж» на 65 тыс. кв. м. Этот актив был последним, относящимся к израильской компании в России.

Этот ТЦ находится на балансе ООО «Глобал 1» через петербургское ООО «Глобал менеджмент ассетс». Бенефициаром ООО «Глобал 1» стал Руслан Ровный.

На рынке недвижимости такая фамилия никому не знакома, пишет газета. Ровному принадлежит компания по перевозке негабаритных грузов «Дженерал транс», базирующаяся с 2007 года в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе агентство Reuters написало, что российские власти одобрили продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей.

В начале ноября Шведская компания Ingka Group, владеющая IKEA, завершила продажу последнего актива в России.

Ранее стало известно, за сколько РЖД хочет продать Рижский вокзал.

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