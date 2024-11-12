Стало известно, за сколько РЖД хочет продать Рижский вокзал

В РЖД вернулись к обсуждению продажи Рижского вокзала на севере Москвы. Лот оценили в 1 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже актива выносился на обсуждение совета директоров РЖД еще в сентябре. Итоги встречи не раскрывались. В начале этого месяца в холдинге заявили, что тема продажи Рижского вокзала будет вновь затронута на встрече в середине месяца.

Причину продажи вокзала в столице в РЖД не называли.

В 2021 году Рижский вокзал в Москве признали объектом культурного наследия регионального значения. С тех пор сносить здание, как и существенно менять внешний облик здания, официально запрещено законом. При этом вокзал уже давно утратил значение важного транспортного узла. Подробнее о судьбе Рижского вокзала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газпром» выручил миллиарды с продажи своего офиса в Москве.