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Стало известно, за сколько РЖД хочет продать Рижский вокзал

РБК: в РЖД оценили Рижский вокзал в 1 млрд рублей перед продажей

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В РЖД вернулись к обсуждению продажи Рижского вокзала на севере Москвы. Лот оценили в 1 млрд рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже актива выносился на обсуждение совета директоров РЖД еще в сентябре. Итоги встречи не раскрывались. В начале этого месяца в холдинге заявили, что тема продажи Рижского вокзала будет вновь затронута на встрече в середине месяца.

Причину продажи вокзала в столице в РЖД не называли.

В 2021 году Рижский вокзал в Москве признали объектом культурного наследия регионального значения. С тех пор сносить здание, как и существенно менять внешний облик здания, официально запрещено законом. При этом вокзал уже давно утратил значение важного транспортного узла. Подробнее о судьбе Рижского вокзала — в материале «Газеты.Ru».

Ранее «Газпром» выручил миллиарды с продажи своего офиса в Москве.

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