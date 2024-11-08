IKEA продала последний актив в России

Шведская компания Ingka Group, владеющая IKEA, завершила продажу последнего актива в России, передает РБК со ссылкой на источники.

Объектом сделки стал склад площадью 180 тыс. кв. м. в подмосковном Есипово, ранее обслуживавший магазины IKEA в стране. После прекращения работы ретейлера в марте 2022 года склад оставался неиспользуемым.

Сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов. Как уточнили источники, условия сделки соответствовали прежним ставкам до повышения: учитывался обязательный дисконт, а также добровольный взнос.

Новый собственник — предприниматель Роберт Узилов, что подтвердил его представитель.

В августе российская компания «Атекс» подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию бренда IKEA. Согласно заявке, компания планирует производить и продавать пружинные и беспружинные матрасы.

Ранее стало известно, что «Мегамаркет» займет торговые площади магазинов IKEA в России.