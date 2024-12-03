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Власти России одобрили продажу активов Carlsberg

Reuters: российские власти одобрили продажу активов Carlsberg в РФ за ₽34 млрд

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Российские власти одобрили продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в РФ в пользу VG Invest за 34 миллиарда рублей. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на соответствующие документы.

»Правительство России одобрило продажу активов датской пивоваренной компании Carlsberg в России VG Invest... за 34 миллиарда рублей ($320,75 миллиона)», — говорится в сообщении.

Газета «Ведомости» до этого также написала, что датский холдинг до конца текущего года продаст частным инвесторам российский бизнес. Отмечалось, что одним из инвесторов является президент «Балтики» Таймураз Боллоев.

Накануне стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ, который выводит из-под внешнего управления Росимущества акции «Балтики», принадлежащие Carlsberg. Из списка активов исключены 98,56% «Балтики», принадлежащие Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35%, принадлежащие ООО «Хоппи юнион», а также 0,09%, принадлежащие Carlsberg Deutschland GmbH.

Ранее Росимущество потребовало изъятия объектов на бывшем заводе Heineken.

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