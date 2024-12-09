Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минфине рассказали, за счет чего пополнился российский бюджет

Нефтегазовые доходы российского бюджета почти за год увеличились на 25,7%

close
Мария Девахина/РИА «Новости»

Российский федеральный бюджет в первые 11 месяцев 2024 года пополнился на 10,3 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов, говорится в новом отчете Минфина.

Показатель оказался выше относительно аналогичного периода 2023 года на 25,7%. Повышение нефтегазовых доходов объяснили ростом стоимости российской нефти.

Еще 22,3 трлн рублей поступили в российскую казну за счет ненефтегазовых доходов за отчетный период. Поступления оказались больше в объеме, чем в прошлом году на 25,8%.

В понедельник в Минфине сообщили, что дефицит федерального бюджета в первые 11 месяцев 2024 года составил 389 млрд рублей. Как отметили в финансовом ведомстве, федеральный бюджет пополнился в январе — ноябре на 32 650 млрд рублей. Показатель оказался на 25,8% выше объема поступления доходов относительно аналогичного периода 2023 года.

В тот же день стало известно, что правительство России сократило бюджетные ассигнования МВД России на 2,6 млрд рублей на 2024 год. Из документа следует, что бюджет министерства будет урезан по подразделам «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика».

Ранее Сечин спрогнозировал рост мирового потребления нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами