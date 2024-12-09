В Минфине рассказали, за счет чего пополнился российский бюджет

Российский федеральный бюджет в первые 11 месяцев 2024 года пополнился на 10,3 трлн рублей за счет нефтегазовых доходов, говорится в новом отчете Минфина.

Показатель оказался выше относительно аналогичного периода 2023 года на 25,7%. Повышение нефтегазовых доходов объяснили ростом стоимости российской нефти.

Еще 22,3 трлн рублей поступили в российскую казну за счет ненефтегазовых доходов за отчетный период. Поступления оказались больше в объеме, чем в прошлом году на 25,8%.

В понедельник в Минфине сообщили, что дефицит федерального бюджета в первые 11 месяцев 2024 года составил 389 млрд рублей. Как отметили в финансовом ведомстве, федеральный бюджет пополнился в январе — ноябре на 32 650 млрд рублей. Показатель оказался на 25,8% выше объема поступления доходов относительно аналогичного периода 2023 года.

В тот же день стало известно, что правительство России сократило бюджетные ассигнования МВД России на 2,6 млрд рублей на 2024 год. Из документа следует, что бюджет министерства будет урезан по подразделам «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика».

Ранее Сечин спрогнозировал рост мирового потребления нефти.