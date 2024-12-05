Сечин спрогнозировал рост мирового потребления нефти

Долгосрочные прогнозы мирового потребления нефти разнятся в зависимости от степени ангажированности их составителей. Однако в целом в нефтяной отрасли говорят о возможном росте мирового потребления нефти до 20 млн баррелей в сутки к 2050 году. Об этом заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом на XVII Веронском евразийском экономическом форуме в ОАЭ.

По словам главы компании, ожидаемый рост спроса на нефть придает особую важность инвестициям в нефтедобычу.

Он отметил, что по оценке ОПЕК, обеспечение потребностей рынка потребует увеличения инвестиций в добычу нефти. Эти суммы могут вырасти на 50% до $550 млрд долларов в год к 2050 году.

Игорь Сечин убежден, что для поддержания добычи нефти на текущем уровне необходимо ежегодно замещать около 11% мирового производства.

«В связи с выбытием традиционных запасов повышается значение трудноизвлекаемой нефти, стоимость добычи которой значительно выше», — добавил глава «Роснефти».