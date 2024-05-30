США выдали россиянам рекордное число грин-карт

В 2023 году в США выдали гражданам России рекордное количество грин-карт — 12790 единиц. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные министерства внутренней безопасности США (DHS) и других профильных ведомств.

Грин-карта — это документ, подтверждающий статус резидента, является аналогом постоянного вида на жительства (ВНЖ).

До этого больше всего грин-карт выдали россиянам в 2016 году — 9774. В 2022 году российские граждане получили 9811 грин-карт.

Кроме того, в 2023 году выходцы с Украины получили 11210 грин-карт (11719 в 2022 году), граждане Казахстана — 2610 (1637 в 2022 году). Больше всего грин-карт в прошлом году получили жители Мексики — 179830, Индии — 76020, Кубы — 74040, Доминиканы — 66450, Китая — 58820.

В общей сложности американские грин-карты в 2023 году получили 1 173 640 иностранных граждан – рекорд с 2016 года, когда было выдано их максимальное количество в количестве 1 183 505 единиц.

Ранее актер Владимир Машков рассказал, за что получил сразу две грин-карты США.