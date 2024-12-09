Правительство утвердило отсрочку по уплате налогов для жителей приграничья Курской области

Правительство утвердило решение об отсрочке от уплаты налогов для жителей приграничных территорий Курской области до 1 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Речь идет о транспортном и земельных налогах, а также о налоге на имущество физических лиц.

Решение распространяется на платежи, которые необходимо уплатить в текущем году.

В кабмине подчеркнули, что право на отложенные платежи будет предоставлено гражданам, местом жительства которых по состоянию на 1 августа этого года являлась приграничная территория региона либо территория, где введен режим контртеррористической операции и принято решение об отселении граждан.

Правительству региона рекомендовано определить перечень таких территорий.

14 ноября глава Минтранса Роман Старовойт заявлял, что жилищные сертификаты получат все жители приграничных районов Курской области вне зависимости от степени разрушений домов.

Ранее сообщалось, что люди, оставившие автомобили в курском приграничье, получат страховые выплаты.