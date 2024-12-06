Цены на зимние шины в России взлетели на 15% в 2024 году

Цены на зимние шины премиум-сегмента в России увеличились почти на 15% с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года. Об этом сообщает маркетинговое агентство НАПИ.

«За год средняя цена на зимние шины выросла на 14,9%, летние шины подорожали на 11%, а всесезонные шины подешевели на 10,3%», — отмечается в сообщении агентства.

В ноябре 2023 года средняя цена зимней шины премиум-сегмента составляла 22,4 тыс. рублей, в ноябре 2024-го она установилась на уровне 25,8 тыс. рублей. Летняя шина премиум-класса стоила год назад 25,4 тыс. рублей, сейчас — 28,2 тыс. рублей.

Всесезонные шины подешевели за год с 23,7 тыс. рублей до 21,3 тыс. рублей.

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