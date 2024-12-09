В России подорожали услуги психологов

В 2024 году средняя стоимость консультации психолога в России выросла на 400 рублей. Об этом говорится в совместном исследовании редакции «Т-Ж» и агрегатора услуг психологов b17.ru, которое есть в распоряжении «Газеты.Ru».

«С 2014 по 2022 год цены на консультацию психолога в России увеличивались на 100-200 рублей ежегодно. В 2022 году стоимость услуг психологов не менялась, а в 2023 году сеанс подорожал сразу на 300 рублей, а в 2024 году — еще на 400 рублей», — отметили эксперты.

Самая высокая средняя стоимость консультации — в Москве. Визит к психологу в столице обойдется в среднем в 3850 рублей (4150 рублей за очную и 3650 рублей за заочную). На втором месте Сахалинская область с ценником в 3,64 тыс. рублей (3,67 тыс. рублей и 3,61 тыс. рублей в зависимости от формата встречи). На третьем — Санкт-Петербург, где за консультацию придется заплатить около 3,26 тыс. рублей (3,38 тыс. рублей и 3,17 тыс. рублей).

Самые низкие цены — в Мордовии. Там прием обойдется в среднем в 2,08 тыс. рублей: 1,96 тыс. рублей за онлайн-встречу и 2,18 тыс. рублей за очную сессию. Немногим дороже консультации стоят в Белгородской области — около 2,25 тыс. рублей: 2,2 тыс. рублей за очную консультацию и 2,28 тыс. рублей за онлайн.

Очная сессия в среднем дороже удаленной на 7%. В некоторых регионах эта разница может быть сильно выше: например, в Москве оффлайн-консультация будет дороже на 14%, в Подмосковье и Татарстане — на 10%, а в республике Коми — на 17%.

Эксперт «Т—Ж», психотерапевт, руководитель центра «Решение» Иван Мартынихин пояснил, что в целом и высокая стоимость приема психолога, и быстрый рост цен в России объясняются трендом на заботу о психологическом здоровье в сочетании с дефицитом квалифицированных специалистов.

«Хоть государство последние лет двадцать то и дело пытается регулировать деятельность психологов, ввести регуляцию этой деятельности пока невозможно, потому что если сократить доступ к возможности работать психологом, то цены на услуги вырастут еще больше», — заключил Мартынихин.

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