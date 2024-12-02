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Названы способы купить квартиру в условиях высокой ключевой ставки ЦБ

Риелтор Шапцев: новую квартиру можно купить в рассрочку или через trade-in

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Shutterstock

Одним из способов приобрести жилье в условиях высокой ключевой ставки Банка России является рассрочка от застройщика. Об этом в беседе с РИАМО напомнил генеральный директор агентства недвижимости Cosmopolis Finance Дмитрий Шапцев. По его словам, для покупки квартиры стоимостью 11 млн рублей в период рассрочки придется выплачивать по 50 тыс. рублей в месяц.

«Инструмент работает следующим образом: покупатель вносит первоначальный взнос за новостройку в размере 10–30% от ее стоимости, после чего в течение определенного времени, обычно до ввода дома, выкупает ее в рассрочку, внося небольшой фиксированный платеж», — уточнил эксперт.

Он добавил, что граждане, уже имеющие в собственности недвижимость, могут улучшить жилищные условия с помощью trade-in, когда старая квартира идет в зачет при покупке новой. Подобные программы появились у большого количества застройщиков, обратил внимание Шапцев.

Если вопрос покупки жилья не стоит остро, он посоветовал разместить отложенные на квартиру деньги на депозит, чтобы увеличивать размер первоначального взноса, пока ипотечные ставки не снизятся для приемлемого уровня.

Согласно прогнозу руководителя брокерского онлайн-агентства Анны Писанковой, в ближайшее время не стоит ожидать глобального обвала цен на недвижимость.

По словам специалиста, на деле ситуация еще не дошла до момента, чтобы застройщики сильно упали по продажам. В России сохраняются остатки по семейной и IT-ипотеке, а также рассрочка на выплаты за жилье, которые граждане с удовольствием используют.

Ранее россиянам объяснили, как компании чаще всего обманывают с ипотекой.

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