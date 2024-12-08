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В России «в обозримом будущем» изготовят почти 1 тысячу самолетов

Савельев: 994 самолета планируют изготовить в России в ближайшем будущем

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Зампред правительства Виталий Савельев в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил о планах России в скором времени изготовить почти 1 тыс. воздушных судов.

«Мы планируем с Минпромторгом 994 самолета изготовить в ближайшем обозримом будущем», — сказал Савельев.

Чиновник упомянул указ президента РФ, по которому половину флота каждой авиакомпании должны составлять лайнеры отечественного производства, и заявил, что российская техника при этом будет в приоритете.

5 декабря стало известно, что Минпромторг сократит выпуск двигателей для трех российских самолетов. До ноября 2024 года Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) смогла передать заказчикам лишь два двигателя ПД-14, хотя в октябре 2023 года генеральный конструктор «ОДК-Авиадвигатели» Александр Иноземцев сообщил Владимиру Путину о намерениях выпустить 12 ПД-14 в этом году и 24 — в 2025-м. Однако новые планы на 2025 год сокращены до семи двигателей.

Ранее сообщалось, что РФ может сократить рейсы на Кубу из-за нехватки керосина.

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