Стало известно о желании Финляндии расширить санкции против России

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Helsingin Sanomat заявила, что страна снова готова расширить ограничения в отношении России.

»ЕС должен продолжать последовательно ужесточать санкции против России», — сказала она.

По ее словам, Финляндия в целом готова поддержать ужесточение ограничений на импорт из России, если страны-члены совместно придут к этому решению.

Валтонен добавила, что Хельсинки не будет возражать против добавления никеля в санкционный список.

До этого стало известно, что продажа спортивно-концертной арены Helsinki Hall, принадлежащей россиянам, финским инвесторам займет несколько месяцев из-за санкций. Об этом в интервью YLE сообщила координатор по санкциям МИД Финляндии Пиа Сариваара. Она пояснила, что министерство было уведомлено о сделке, но пока не получило документы для оценки. Продажа требует исключения из санкций ЕС, которые действуют на российских владельцев арены.

Ранее финский дипломат оценил возможность восстановления отношений Москвы и Хельсинки.