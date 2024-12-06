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Экономист назвал временным падение курса доллара

Экономист Голубовский: падение доллара ниже 100 рублей – временное явление

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FOTOGRIN/Shutterstock

После резкого падения на минувшей неделе рубль почти отыграл свои позиции – доллар на внебиржевом рынке опустился ниже 100 рублей. Однако такое укрепление нацвалюты – это временное явление, считает эксперт по финансовым рынкам и аналитик компании «Золотой монетный двор» Дмитрий Голубовский. В беседе с 360.ru он назвал этот процесс искусственным и имеющим непостоянный эффект.

По мнению эксперта, подобные резкие колебания для торгов не характерны и могут быть связаны, к примеру, со сливом на биржу большого объема юаней.

«Это особенно хорошо было видно вчера, когда под конец курс китайской валюты сразу съехал на рубль, а расчетный курс доллара, который идет через юань, упал ниже 100 рублей», — объяснил экономист.

По его мнению, похожая ситуация была в прошлом году – тогда доллар скакнул до 100 рублей и откатился до 90. Сегодня он может «долететь» и до 95 рублей, однако затем отыграется, и колебания останутся на уровне 100-102 рублей, рубль ослабеет, считает Голубовский.

Курс рубля сегодня должен быть ниже, так как нефть подешевела, а инфляция разогналась, заключил эксперт.

Напомним, в Минфине связали обрушение курса рубля с американскими санкциями в отношении участника внешнеэкономических расчетов – Газпромбанка. На прошлой неделе на валютном рынке Forex курс доллара превысил 114 рублей, евро – 120 рублей.

Ранее экономист заявил, что на рубль в РФ давит высокая инфляция.

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