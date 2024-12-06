Греф считает, что сейчас лучшее время продавать доллары

Сейчас самое подходящее время для продажи долларов и инвестирования этих средств в депозиты. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф в ходе дня инвестора, передает ТАСС.

Он отметил, что в 2022 году многие люди начали активно накапливать доллары, создавая большие «зеленые запасы». Однако за три года накопленная инфляция в США составила примерно 20%.

«Если вы сохранили $100 под подушкой в 2022 году, теперь это эквивалентно лишь $80», — пояснил Греф.

Греф также отметил, что, несмотря на некоторое ослабление рубля, не ожидается никаких серьезных изменений в его курсе. Он будет колебаться в зависимости от обстоятельств, однако в настоящее время нет предпосылок для значительного ослабления. По его словам, равновесный курс рубля варьируется в пределах 100-105 рублей за доллар.

«В рублях доходность по депозитам гарантирована, поэтому нет смысла держать средства в валюте», — добавил Греф.

По мнению Грефа, курс рубля продолжит колебаться, однако не следует ожидать его значительного ослабления.

Ранее экономист назвал временным падение курса доллара.