В России выделили деньги на взносы в международные организации

Министерству экономического развития России выделили денежные средства на уплату взносов в международные организации. Это следует из соответствующего распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«В целях исполнения международных обязательств Российской Федерации выделить в 2024 году Минэкономразвития России бюджетные ассигнования федерального бюджета для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций по линии Минэкономразвития России за 2022–2024 годы в размере до 170198,9 тыс. рублей», — сказано в документе.

В декабре президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный бюджет страны на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Доходы бюджета на следующий год запланированы в размере 40,3 трлн рублей, в 2026 году — 41,84 трлн рублей, а в 2027 году — 43,15 трлн рублей. Расходы в 2025 году составят 41,47 трлн рублей, увеличившись до 45,92 трлн рублей к 2027 году. Почти треть всех трат уйдет на оборону, также в числе основных расходных статей — социальная политика и национальная экономика.

Ранее в WADA заявили о невыплате Россией обязательных взносов.