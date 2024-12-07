Юрист рассказала, какую выплату получат пенсионеры в декабре

В конце декабря пожилые россияне могут получить двойную пенсию. Об этом рассказала юрист Елена Кузнецова в интервью изданию Life.ru.

По словам специалиста, пенсионеров ждет прибавка к пенсии на 7,3%. Она отметила, что график начисления изменится в декабре. Те люди, которые получают выплаты в первых числах января, получат две пенсии в декабре из-за новогодних каникул.

«Все эти прибавки можно будет увидеть уже в январской пенсии, которая придет в конце декабря. Более того, для пенсионеров старше 80 лет и инвалидов первой группы будет еще одна прибавка. Это дополнительные 1200 рублей», — заявила она.

По словам Кузнецовой, раньше дополнительная выплата назначалась людям, которые ухаживали за пожилыми, теперь ее будут начислять всем и подтверждать факт ухода не требуется.

До этого член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что часть россиян получат в этом месяце двойную пенсию — за декабрь и январь. По ее словам, граждане России, которые получают пенсии с третьего по восьмое число каждого месяца, в декабре получат двойную выплату — за декабрь и январь, поскольку в январе эти дни будут праздничными.

Ранее в Госдуме заявили, что в 2025 году все пенсии проиндексируют на 14,75%.