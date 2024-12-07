Глава «Роснефти» назвал основную причину волатильности на энергорынке

Главная причина волатильности на энергорынке — это использование энергетики в политических целях. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности и глава «Роснефти» Игорь Сечин в ходе выступления на форуме в Дохе, передает РИА Новости.

«Одним из таких вызовов является беспрецедентная волатильность на энергорынке, основная причина которой — использование энергетики в политических целях без учета того, что политические циклы значительно, в 5-10 раз, короче инвестиционных циклов наших проектов», — заявил он.

По словам Сечина, основной функцией энергетики является обеспечение энергобезопасности, которой придается второстепенное значение.

До этого исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад в ходе выступления на специальной сессии Веронского Евразийского экономического форума заявил, что необходимо соблюдать баланс между доступностью, энергетической безопасностью и устойчивым развитием.

Ранее глава «Роснефти» назвал стоимость всех российских полезных ископаемых.