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Глава «Роснефти» назвал стоимость всех российских полезных ископаемых

Сечин: стоимость полезных ископаемых РФ составляет $100 трлн

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Алексей Никольский/РИА Новости

Глава «Роснефти» Игорь Сечин в рамках Веронского Евразийского экономического форума заявил, что стоимость всех российских полезных ископаемых составляет $100 трлн, что в два раза больше, чем у США. Его слова передает ТАСС.

«Именно эта уникальная ресурсная база обеспечивает надежность наших поставок зарубежным партнерам в долгосрочной перспективе», — пояснил Сечин.

Он добавил, что в последние годы особую роль в развитии ресурсного потенциала России играет Арктика. Сечин назвал регион кладовой энергоресурсов «не только России, но и всего мира», ведь там содержится более 20% всех неразведанных запасов нефти и природного газа планеты.

Также Сечин заявил, что мировая энергетика на сегодняшний день превратилась в один из инструментов гибридной войны.

По его словам, война ведется по всему миру, где-то горячая, где-то гибридная. Последняя, подчеркнул Сечин, происходит, в том числе в сфере технологий, климата, финансов, торговли и культуры.

Ранее Центробанк оценил риски для России из-за падения цен на нефть.

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