На Веронском Евразийском экономическом форуме обсудили глобальную энергобезопасность

Необходимо соблюдать баланс между доступностью, энергетической безопасностью и устойчивым развитием. Об этом на специальной сессии Веронского Евразийского экономического форума рассказал исполнительный директор Reliance Industries Панда Мадхусудана Шива Прасад.

Отмечается, что мероприятие было посвящено обеспечению глобальной энергетической безопасности. По словам исполнительного директора Reliance Industries, энергетика остается критически важной и необходимой для множества отраслей, несмотря на критику в адрес углеводородного сектора.

«Поэтому, несмотря на настоятельную необходимость принятия климатических мер, мы не можем просто отказаться от нынешней системы, основанной на углеводородах», — подчеркнул он.

По мнению бывшего исполнительного директора Международного энергетического агентства Нобуо Танаки, сейчас страны должны иметь диверсифицированную корзину энергоресурсов, поскольку для многих сфер деятельности требуются большие объемы энергии. Он считает, что с прагматичной точки зрения надо использовать все источники энергии.

Как отметил председатель совета директоров и главный исполнительный директор ONGC Арун Кумар Сингх, рост потребности и спроса на электроэнергию в Индии опережает рост экономики, а спрос на электроэнергию будет только усиливаться.

В свою очередь, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин отметил, что пришло время создать систему расчетов, биржу и систему передачи финансовых сообщений, параллельные западным.

«Необходимо и создание собственных кредитных рейтинговых агентств, которые признавались бы странами БРИКС. Такая система не сразу появится, но мы должны двигаться в этом направлении», — сказал он.

Член Правления РСПП Дмитрий Пумпянский подчеркнул, что Россия обладает огромными запасами углеводородов, значительная часть которых расположена на севере страны.

«Так, например, только масштабный проект «Восток Ойл» один из передовых и самых перспективных в мире, имеет колоссальную ресурсную базу. «Восток Ойл» с лихвой обеспечит углеводородами и нашу страну, и многие страны на долгие годы», — отметил он.

По его словам, реализация проекта даст импульс для развития смежных отраслей экономики.