Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест

Троицкий суд Москвы продлил домашний арест Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему, обвиняемым в незаконном выводе денег из России. Об этом сообщает ТАСС.

Суд также продлил домашний арест бывшему бизнес-партнеру Чекалиных Роману Вишняку. Всем троим мера пресечения продлена на месяц.

4 октября суд отправил Валерию и Артема Чекалиных под домашний арест по обвинению в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Третьим фигурантом дела стал Вишняк.

Обвинение подозревает блогеров Чекалиных в незаконном выводе из России более 250 млн рублей. По версии следствия, бывший муж Лерчек — ключевая фигура в этом деле. Его подозревают в незаконном переводе платежей для оплаты фитнес-марафонов компании «Би Фит». Операции совершались через банк в Дубае.

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