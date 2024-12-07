У компании Евгения Пригожина появился новый собственник

У компании «Конкорд-М», которая принадлежала основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, появился новый собственник. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Владельцем предприятия стал мужчина по имени Роман Козлов. Отмечается, что данных о нем в открытых источниках нет.

Пригожин основал «Конкорд-М» в 2007 году. С того времени компания получила по тендерам более 900 млн. руб, организация поставляла обеды в Госдуму, правительства Москвы и других российских регионов. Свой последний контракт компания получила в 2019 году, а в 2023 году «Конкорд-М»ушел в убыток — потери составили 54 млн руб.

В мае «Коммерсантъ» сообщал, что группа компаний Евгения Пригожина «Конкорд» распродает свои фабрики-кухни.

В декабре 2023 года «Фонтанка» сообщала, что у двух компаний группы «Конкорд» Пригожина сменился гендиректор.

Вместо Павла Пригожина (сына Евгения Пригожина) компании возглавил петербуржец Владислав Писаренок.

Ранее Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы и талантливым бизнесменом».