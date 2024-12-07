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В Минэкономразвития РФ прокомментировали проблему со старыми долларами

МЭР РФ: отказ в приеме старых долларов не направлен на ущемление россиян

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Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Отказ в приеме у россиян американских долларов старого образца за границей не означает, что их пытаются ущемить в правах. Об этом заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев, передает РИА Новости.

По его словам, ситуация с отказом принимать старые доллары по всему миру, в том числе в России, никто не пытается ущемить россиян.

Кондратьев считает, что таким образом банки пытаются защитить себя с точки зрения долгосрочных денег, которые у них имеются в распоряжении, чтобы в случае каких-то изменений иметь более свежие купюры.

В октябре вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что россияне стали массово сталкиваться с отказами при обмене долларов старого образца как в отечественных, так и зарубежных банках и пунктах обмена валют.

По данным АТОР, проблемы с обменом наблюдаются в Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Таиланде, Египте и Армении. Старые доллары выпускались с 1996 по 2006 год, новые — с 2004 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что проблемы с долларами у россиян в Турции не носят массовый характер.

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