Приднестровье готово обеспечить продовольственную безопасность при дефиците газа

Приднестровье обеспечит продовольственную безопасность при прекращении транзита газа по Украине. Об этом говорилось на совещании Совета безопасности непризнанной республики, передает ТАСС.

Отмечается, что существенная часть совещания была посвящена обеспечению продовольственной безопасности в условиях дефицита или отсутствия газоснабжения.

«Говорили о каждой жизненно важной линейке продуктов питания. Приднестровский потребитель будет обеспечен», — заявила пресс-служба президента по итогам совещания.

Также пресс-служба президента Приднестровья по итогам совещания сообщила, что Совет безопасности Приднестровья рекомендовал властям республики ввести режим чрезвычайного экономического положения (ЧП) из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

5 декабря премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что планирует обратиться к парламенту с просьбой ввести режим ЧП в сфере энергетики с 16 декабря.

Ранее в Молдавии назвали катастрофой прекращение поставок газа из РФ в Приднестровье.